Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 августа.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районах Клещеевки и Курдюмовки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

Шахтерском – в Благодатном районе,

Запорожском – в районе Новопокровки (юго-восточнее Орехова).

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Об атаках россиян на Купянском и Лиманском направлениях, о которых написала замминистра обороны Анна Маляр, Генштаб не сообщает.



4. Армия РФ нанесла 39 авиаударов, совершила 43 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила два ударных БПЛА.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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