Утром 3 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими дронами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила 23 ударных БПЛА. Враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.



На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного.



Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Террористы получили задачу пополнить на 1000 человек подразделения внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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