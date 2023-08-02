Почти половина боев на участке Лиманско-Купянском направлении фронта состоялась в Серебрянском лесу Луганской области.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, всего за сутки на этом участке было 11 боев.

Генштаб ВСУ о боях на Купянском и Лиманском направлении сегодня вечером не сообщал.

При этом губернатор Харьковской области сегодня заявил, что РФ возобновила наступление на Купянском направлении и усилила обстрелы гражданских населенных пунктов. Как он сказал, эвакуацию населения пока не объявляют, все будет зависеть от ситуации на фронте.

Помимо этого, в середине июля спикер Восточной группировки Сергей Череватый прокомментировал информацию о скоплении 100-тысячной армии РФ на Купянском направлении. По его словам, эта группировка хоть и большая, но не качественно подготовленная и мотивированная, а из 900 танков большинство - это старая советская техника.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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