В пятницу, 4 августа, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

В течение прошлых суток РФ нанесла удар иранскими дронами по Украине. Силами ПВО все 15 вражеских дронов были уничтожены. Также враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.



На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре, для продолжения работы на Запорожской АЭС, оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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