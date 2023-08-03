Россияне пытались восстановить утраченные позиции на Запорожском и Бахмутском направлениях, но безуспешно.

Об этом сообщает спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук, пишет Telegram-канал Military Media Center.

На юге противник "совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского", но успеха не имел и продолжал применять резервы.

Под Бахмутом РФ пыталась восстановить утраченные позиции западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление РФ.

Напомним, накануне ВСУ выбили россиян с позиций южнее Авдеевки.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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