Генштаб сообщает, что ВСУ выбили россиян с позиций у Авдеевки.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", - сообщил спикер Генштаба Павел Ковальчук.

Наступление также продолжается под Бахмутом, на Купянском и Лиманском направлении идет сдерживание РФ.

Ранее мы давали сводку о ситуации на фронте, которую утром 2 августа обнародовали в Генштабе ВСУ. За минувшие сутки было 40 боевых столкновений.

Также мы писали, что ночью 2 августа над Киевом ПВО сбили более десяти беспилотников.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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