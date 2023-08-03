Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 3 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло около 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – южнее и юго-восточнее Ивановского,

Авдеевском – севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла один ракетный и 47 авиаударов, совершила 23 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла десять ударов. ПВО уничтожила 15 ударных БПЛА.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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