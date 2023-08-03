Вооруженные силы Украины отразили атаки российской армии на четырех направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 3 августа.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. Произошло около 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Бахмутском – южнее и юго-восточнее Ивановского,
- Авдеевском – севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла один ракетный и 47 авиаударов, совершила 23 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла десять ударов. ПВО уничтожила 15 ударных БПЛА.
Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.
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