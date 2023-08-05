Минобороны РФ заявляет о захвате Новоселовского в Луганской области. Это село к северо-западу от Сватово, расположенное вдоль трассы в сторону Купянска.

Украина эту информацию не подтверждает.

Военные паблики вчера сообщали, что еще 3 августа россияне усилили наступление в Новоселовском и заняли там несколько улиц в районе железной дороги.

Также телеграм-канал Deep State сообщал о продвижении РФ на лиманском направлении - в Серебрянском лесничестве - и в промзоне Белогоровки.

То есть, противник в целом активизировался на Сватовско-Купянском направлении, где он уже несколько недель ведет наступление.

Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ возобновила наступление на Купянском направлении.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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