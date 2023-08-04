ВСУ на юге Украины кое-где уже прорвали первую линию обороны российских войск и перешли на промежуточную полосу.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"На основных, ключевых высотах враг фактически построил бетонные инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия", - отметила она.

Также Маляр сообщила, что и на востоке, и на юге российское командование подтягивает резервы, причем речь идет о профессиональных десантно-штурмовых войсках.

Ранее Маляр заявляла, что Россия задействовала большие силы в попытке развить наступления на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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