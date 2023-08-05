За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В течение суток произошло 36 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки.

На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Благодатном районе.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 2 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Ранее в ВСУ назвали основные сложности преодоления российской обороны на юге.

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