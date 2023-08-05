За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Утренняя сводка Генштаба
За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В течение суток произошло 36 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки.
На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки.
На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Благодатном районе.
На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 2 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Ранее в ВСУ назвали основные сложности преодоления российской обороны на юге.
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