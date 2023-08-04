В ВСУ признали, что Киев лучше других городов и регионов защищен ПВО, а для покрытия всей территории страны систем противовоздушной обороны не хватает.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью телепередаче "Факты".

Игнат назвал активное обсуждение темы неравномерности защиты украинских регионов от воздушных угроз "российским нарративом".

"Простой российский нарратив: Киев они защитили, себя прикрыли, используют Patriot, IRIS-Т. И этот российский нарратив появляется повсюду, чтобы посеять возмущение и протестные настроения в украинском обществе", — отметил представитель ВС ВСУ.

По его словам, эффективных зарубежных систем ПВО, выделенных Украине, не слишком много, поэтому их разместили таким образом, чтобы они наиболее эффективно и рационально работали. И вместе с собственными средствами защиты, которые сейчас могут нести боевую службу, лучшего применения не придумаешь, добавил Игнат.

"Почему защищена столица? Потому что нельзя взять передовые системы ПВО и перекрыть ими весь "ноль". Во-первых, их просто уничтожат, а во-вторых, у нас их очень мало. Линия фронта составляет 2,5 тысячи километров, если брать Беларусь, "Приднестровье", границу с РФ, линию боевого столкновения и морское побережье. Перекрыть это невозможно. Поэтому защищают те направления, где больше всего бьют", — пояснил спикер ВС.

Он предложил вспомнить, сколько били по столице и сколько она приняла на себя ударов, включая первые шесть "Кинжалов", которые прилетели именно по Киеву.

"Поэтому столица будет защищена, безусловно, потому, что она всегда будет целью номер один для врага, ведь в Киеве много государственных, инфраструктурных, оборонных и военных объектов", – сказал Игнат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что "ПВО направили туда, где сейчас больше всего нужно".

Как мы писали, в украинской армии раздавались возмущения отсутствием истребителей и систем ПВО в помощи Запада, сравнив пакеты помощи с велосипедом без педалей.