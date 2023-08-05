Командующий Силами поддержки Вооруженных Сил Украины Дмитрий Герега объяснил, в чем сложности с преодолением российской обороны на юге.

Об этом пишет Military Media Center.

Вот основные сложности:

Противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика. Полосы заграждений включают в себя противотанковые минные поля, противотанковые рвы, бетонные пирамиды "зубы дракона", противотанковые ежи, проволочные препятствия. Противник использует мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было снять. Для преодоления минных полей необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, у которых не хватает необходимой техники. Сейчас сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Часть их состава - 200 человек - прошла подготовку за границей. В течение июля-августа еще около 150 военных пройдут подготовку за рубежом. ВСУ получили от Запада до 100 единиц спецтехники для создания проходов через российские заграждения (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые составители и т.д.). Идёт подготовка экипажей за рубежом. То есть, западная техника для преодоления заграждений ещё в полной мере не задействована.

Напомним, ВСУ прорвали на юге первую линию обороны россиян и вышли на промежуточную полосу.

По данным Financial Times, минные поля России вынудили украинскую армию изменить тактику наступления.