Минобороны РФ сообщает о начале масштабных маневров в Балтийском море.

В учениях "Океанский щит 2023" участвует 30 кораблей, около шести тысяч военнослужащих, авиация и вспомогательные подразделения.

Сроки не называются, однако указывается, что в ходе учений запланировано применение оружия.

Ранее мы писали, что после угроз топить все корабли, идущие в украинские порты, РФ провела в Черном море учения с ударами по судам.

Напомним, ранее российское Министерство обороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в войну на стороне Украины. Также Минобороны РФ объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

В ответ Украина сделала аналогичное заявление.

Также по словам президента Украины Владимира Зеленского, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце.