Российские военные обустроили понтонную переправу вблизи разрушенного генического моста и используют его в собственных целях.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, россияне в Геническе не пускают через понтонную переправу гражданский транспорт, а заставляют машины ехать через уцелевшую часть моста, где пропускают его по графику, из-за чего там образовалась длинная очередь из машин.

Перед этим мы сообщали, что в Мелитополь и Геническ прибывают новые российские подразделения.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

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