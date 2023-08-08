СБУ разоблачила попытки российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ установили, что для распространения вирусов в системе РФ планировала захватывать украинские планшеты на поле боя и через них проникать в систему.

СБУ обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения из системы информации и действиях ВСУ, их локациях и перемещении, техническом обеспечении и т.д.

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал, что ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генштабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб для привлечение виновных к ответственности.

Напомним, в ноябре прошлого года в РФ заявили о взломе хакерами программы управления войсками "Дельта", которой пользуется ВСУ.

В июле 9 июля 2021 года также перестал работать сайт Военно-морских сил Украины. Тогда ответственность на себя взял хакер "Джокер ДНР".

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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