ВСУ за минувшие сутки имели частичный успех на южном фронте, а именно под Ореховым в направлении на Вербовое, а также на Времьевском выступе в окрестностях Приятного и Урожайного.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

РФ здесь пыталась безуспешно контратаковать возле Старомайорского.

ВСУ также закрепляются на достигнутых рубежах южнее Бахмута и сдерживают наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Россияне контратаковали в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево (Донецкая область), пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки и Новомихайловки.

Ранее мы писали, что россияне продолжают обстреливать Донецкую область, есть двое погибших и двое раненых.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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