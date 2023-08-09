Утром, 9 августа, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.



На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе Синьковка Харьковской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отразили атаки российских войск в районе Новокалиново, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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