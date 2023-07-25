В новый пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики - СМИ
Стали известны подробности по новому военному пакету помощи на 400 миллионов долларов, который США готовят для Украины.
Об этом сообщает AP.
Поданным агентства, в этот пакет войдут:
- ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin,
- авиационные ракеты Hydra-70,
- разведывательные беспилотники Hornet,
- снаряды для гаубиц,
- 32 бронетранспортера Stryker,
- оборудование для разминирования,
- минометы
- 28 млн патронов для стрелкового оружия.
Сообщается, что это вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.
В последнее время США ускорили выделение оружия, что, вероятно, связано с интенсивностью боев.
Ранее мы писали о том, что США пока не намерены отправлять Украине ATACMS, чтобы помочь в наступлении. Об этом сообщали американские СМИ.
Также мы писали о том, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.
И о том, что, по данным американских СМИ, акцент западной помощи Украине постепенно смещается в сторону ремонта техники, а не ее поставок.