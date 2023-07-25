Стали известны подробности по новому военному пакету помощи на 400 миллионов долларов, который США готовят для Украины.

Об этом сообщает AP.

Поданным агентства, в этот пакет войдут:

- ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin,

- авиационные ракеты Hydra-70,

- разведывательные беспилотники Hornet,

- снаряды для гаубиц,

- 32 бронетранспортера Stryker,

- оборудование для разминирования,

- минометы

- 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Сообщается, что это вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.

В последнее время США ускорили выделение оружия, что, вероятно, связано с интенсивностью боев.

Ранее мы писали о том, что США пока не намерены отправлять Украине ATACMS, чтобы помочь в наступлении. Об этом сообщали американские СМИ.

Также мы писали о том, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.

И о том, что, по данным американских СМИ, акцент западной помощи Украине постепенно смещается в сторону ремонта техники, а не ее поставок.