С полномасштабного вторжения РФ прошло уже больше 500 дней

Стали известны подробности по новому военному пакету помощи на 400 миллионов долларов, который США готовят для Украины.

Об этом сообщает AP.

Поданным агентства, в этот пакет войдут:

- ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin,

- авиационные ракеты Hydra-70,

- разведывательные беспилотники Hornet,

- снаряды для гаубиц,

- 32 бронетранспортера Stryker,

- оборудование для разминирования,

- минометы

- 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Сообщается, что это вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.

В последнее время США ускорили выделение оружия, что, вероятно, связано с интенсивностью боев.

Ранее мы писали о том, что США пока не намерены отправлять Украине ATACMS, чтобы помочь в наступлении. Об этом сообщали американские СМИ.

Также мы писали о том, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.

И о том, что, по данным американских СМИ, акцент западной помощи Украине постепенно  смещается в сторону ремонта техники, а не ее поставок.

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