Норвегия в течение пяти лет предоставит Украине военную, гуманитарную и гражданскую помощь на сумму около 7 млрд евро.

Об этом во время встречи с руководством Государственной пограничной службы Украины заявила посол Королевства Норвегия в Украине Хелене Санд Андресен, сообщает пресс-служба ГПСУ в своём тeлеграм-канале.

"Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере пограничной безопасности и дальнейшее сотрудничество в условиях сдерживания Украиной полномасштабной российской агрессии", - говорится в сообщении.

Как мы сообщали, Норвегия увеличит военную помощь Украине до 950 млн долларов в 2023 году.

Также стало известно, что Норвегия передаст Украине две пусковые ракетные установки NASAMS.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го, дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.

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