США готовятся предоставить Украине новый - уже 43-й - военный пакет на 400 млн долларов.

Об этом пишет Reuters.

Туда войдут:

бронетранспортеры Stryker,

оборудование для разминирования,

боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и Patriot, а также для HIMARS и Stinger

противотанковое оружие, включая комплексы TOW и Javelin.

Содержание пакета еще может измениться. О выделении, как ожидается, будет объявлено 25 июля.

Как писала "Страна", ранее в июле США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов, куда также вошли NASAMS, ракеты TOW и БПЛА.

"Страна" писала, что в июле Британия обещала предоставить Украине новый пакет военной помощи на 65 миллионов долларов, в который войдут тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

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