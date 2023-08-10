Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не представляет, как можно провести выборы в Украине во время войны.

Об этом Данилов сказал в интервью "Украинской правде".

"Государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе. Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать? А если они не будут голосовать, это несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе это представляет? А те граждане, которые находятся сейчас за пределами нашей страны, временно уехавшие?" - рассуждает секретарь СНБО.

По его словам, "никто не позволит никому проводить выборы несправедливым способом".

Отметим, что Конституция запрещает проводить парламентские выборы в условиях военного положения. Но недавно спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что "запрета проводить выборы во время военного положения нет".

Ранее мы анализировали, почему власти заговорили о выборах во время войны и будут ли они проведены.