Центризбирком России имеет право отложить выборы в аннексированных регионах Украины при наличии угрозы безопасности граждан и членам избиркомов. Однако пока "все идет нормально".

Такое заявление сделала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, ее слова приводят российские СМИ.

Недавно на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова уже говорила, что если ситуация в оккупированных регионах ухудшится, то у Центральной избирательной комиссии РФ есть право отложить там выборы. Теперь она озвучила эту мысль журналистам.

"У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ будет ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза для безопасности избирателя, у нас есть право выборы там отложить. То есть мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. Пока все идет нормально, наши коллеги работают", - рассказа Памфилова.

По ее словам, если до 10 сентября, до начала голосования на территории аннексированных регионов обстановка будет угрожать безопасности проведения выборов, то ЦИК РФ имеет право их отложить.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. На эту дату запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые в подобном голосовании будут участвовать жители захваченных Россией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, в сентябре прошлого года прошли "референдумы" о вхождении "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Ранее мы рассказывали, как Россия готовится провести "выборы" в аннексированных территориях Украины.