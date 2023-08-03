Лидер польской оппозиции и экс-премьер-министр Дональд Туск обвиняет власти страны в искусственном раздувании угрозы со стороны ЧВК "Вагнер", чтобы повысить свой рейтинг накануне осенних выборов в Сейм.

Об этом Дональд Туск написал в Twitter, анонсируя марш оппозиции.

"Похоже, что ПиС ищет помощи у "вагнеровцев" из страха перед выборами. Марш миллионов сердец выбьет эти идеи из их головы. Увидимся 1 октября в Варшаве!" - говорится в сообщении.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Туска в игнорировании "реальных угроз".

"Он всегда внимал интересам своих кукловодов, прятался за костюмом Ангелы Меркель, пока Германия и Россия строили "Северный поток-2". У меня просьба к Европейской народной партии: заберите своего человека обратно в Брюссель", - заявил Моравецкий.

Напомним, на днях польский премьер заявил, что сотня "вагнеровцев" переброшена в район Сувалкского коридора.

Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что у "вагнеровцев" нет планов захватить Сувалкский коридор.

Ранее мы подробно рассказывали, что в Польше говорят и пишут по поводу угроз со стороны "вагнеровцев".

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