Снайпер ВСУ Константин Прошинский заявил, что "нормально воспримет" перемирие с фиксацией границы по линии разграничения, отвечая на вопрос как армия отнесется к такому варианту событий.

"Говорю от себя и от парней, с которыми я говорил: мы абсолютно нормально это воспримем. Я все время задаю вопрос, когда приезжаю на ротацию, что для вас победа? Победа должна исходить из целей, которые Путин себе поставил. Разве целью Путина было отобрать территории? Я думаю, нет – разрушить государственность, сделать так, чтобы Украины не существовало. И мы ее уже не потеряем. Мы можем потерять часть какой-то области теоретически, к этому нужно быть готовым, но мы не потеряем нашу государственность как страны. И я не думаю, что армия это не поймет. Не могу говорить за всех, но не думаю, что армия при таком варианте развернется и пойдет на Киев сносить правительство. Я не верю в этот сценарий", – сказал Прошинский политологу Юрию Романенко.

Военный считает, что у Украины сейчас нет шансов выйти на границы 1991 года.

"Мы встречались с большими погонами, иногда присутствуем на больших совещаниях. Заговорили уже после совещания о перспективах, как надо Родину любить, естественно, опять границы 1991 года, все остальное. Я говорю так: ребята, отцы-командиры, смотрите – я не вижу на сейчас (со своей маленькой позиции на каком-то участке фронта я не знаю, естественно, всего), я не вижу ни одного шанса выйти не то, что на границы 1991 года, но выйти на границы 24 февраля. Где-то будет, возможно, больше, где-то меньше. Да, возможно завтра нам дадут подводные лодки, которые из степей выйдут, авианосцы подойдут, эскадрильи тысячи самолетов полетят и всех бомбить будут. Возможно. Но на сейчас, к сожалению, я этого не вижу. На сейчас наша задача – удержать то, что есть сейчас, по возможности продвинуться. И мы продвинемся по-любому, как глубоко – сложно сказать. Но о каких-то границах 1991 года – я не знаю, о чем речь идет. Нет, трендеть можно, популизм всегда был приятен, особенно у нас, но я пока вариантов не вижу", – сказал он.

При этом ранее в Офисе президента заявили, что Украина не приемлет немедленного прекращения огня и не пойдет на переговоры с РФ без вывода российских войск со своей территории.

В то же время западные СМИ писали, что якобы Украина на саммите в Саудовской Аравии не особо настаивала на ключевом пункте "формулы Зеленского" о выводе войск РФ из Украины как необходимом условии для начала переговоров.