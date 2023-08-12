Ночью, 12 августа, россияне запустили по Украине пять "Шахедов" с юго-восточного направления.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в своем Facebook.

Отмечается, что три "Шахеда" были сбиты над Запорожской областью.

Ранее мы также писали, как в ночь на 10 августа Россия ударила по Украине 10 беспилотниками "Шахед", сбить удалось семь дронов. Атака длилась с 23.00 до 4.00. В Воздушных силах добавили, что для поражения дронов использовались зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в результате ночной массированной атаки беспилотников была поражена нефтебаза под Дубно. Химический и радиационный фон в норме, эвакуация населения применяться не будет.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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