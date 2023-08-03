Опубликовано традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Прокомментировал ситуацию на фронте: "Везде непросто. Штурмы очень жестокие".

Рассказал о докладе глав СБУ и МВД по поводу проверки военкомов, которая выявляет много злоупотреблений. По словам президента, в военкоматах должны работать военнослужащие, прошедшие фронт, "потерявшие конечности, но не потерявшие достоинство".

Сообщил, что Россия выпустила по Украине не менее 1961 "Шахеда", большинство из которых сбиты.

Прокомментировал доклад главы МВД о защите критических объектов и обеспечении Нацгвардии техникой и вооружением.

Сообщил о втором дне совещания с украинскими послами в Закарпатье, на котором присутствовали главком ВСУ и другие высокопоставленные военные, а также премьер-министр, глава Верховной Рады и секретарь СНБО. Послам объяснили потребности Украины в военной помощи, которые они должны доводить до властей в своих странах.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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