США подтвердили строительство в РФ завода по производству иранских беспилотников "Шахед".

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

В Пентагоне считают, что завод в Татарстане может заработать уже в следующем году.

По его информации, Иран поставляет РФ необходимое оборудование через Каспийское море, а военное сотрудничество между странами углубляется.

Ранее в украинской армии заявили, что РФ уже атакует Украину "Шахедами", собранными на своей территории.

А накануне американский Институт изучения войны сообщал, что Иран и Беларусь могли обсуждать строительство завода по производству "Шахедов" и на территории РБ.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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