В воскресенье, 13 августа, в Украине продолжается 536-й день войны с Россией.

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13 августа

11:30 В Херсонской области погибло шесть человек от ударов российской артиллерии. Двое - в селе Станислав, четверо - в Широкой балке, среди них двухлетний ребенок.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

11:00 Сегодня утром, российские войска обстреляли село Велетенское Белозерской общины в Херсонской области. В результате удара мужчина получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Около 04:30 российская армия нанесла удар по мирному населенному пункту. В результате обстрела тяжелые ранения получил 28-летний мужчина", - говорится в сообщении.

У мужчины диагностировали ожоги 70% тела – лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего.

10:36 Нетипичная перепалка прохожего с работником военкомата в Житомире.

Тот пытается задержать парня и доставить его в военкомат. Но прохожий говорит, что в армии не служил "и не будет", а вместо этого "помогает волонтерам".

Парень говорит, что не пойдет воевать, потому что в армии "творится п...ц". "Ты это мне будешь рассказывать? Я сам солдат", - отвечает сотрудник ТЦК.

После еще нескольких минут перебранки сотрудники военкомата отпускают прохожего, говоря ему: "пусть это будет на твоей совести".

10:30 Сегодня ночью ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских войск во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram.

"Во временно оккупированных Олешках за полночи уничтожено 2 склада БК, также зафиксировано попадание по скоплению оккупантов", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

10:16 Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих России, которые находятся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", - говорится в сообщении.

08:30 Министерство обороны РФ заявляет, что 13 августа ночью украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, но якобы был сбит над Белгородской областью.

Сообщается, что инцидент произошел около 4 часов утра, когда БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории РФ.

Утверждается, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

08:20 За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении РФ наступает в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области, безуспешно.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении РФ предприняла безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 склад боеприпасов, 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.

07:50 Россия начала применять в Украине "Шахеды", сделанные уже на территории РФ. Такой вывод сделали в компании Conflict Armament Research.

В докладе экспертов говорится, что изучены два дрона, сбитые в южных районах Украины.

В них были найдены электронные модули, которые Россия использует в своих дронах-разведчиках.

Также эти беспилотники отличаются по составу компонентов, системе навигации и конструкции корпуса.

При этом, как и в иранских версиях, большинство компонентов у дрона импортные. Производители - 22 компании из семи стран, в том числе из России.

Комплектующие были выпущены фирмами Китая, Швейцарии и США. 12 компонентов, как установлено, произведены уже после начала войны.

Ранее в США сообщали, что Россия достраивает завод по производству дронов на территории Татарстана.