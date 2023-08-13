В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении украинских войск в следующем году. Причина - нынешнее контрнаступление показало, что борьба Украины за изгнание российских сил, вероятно, займет много времени.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Хотя прорыв украинской армии в ходе нынешней кампании пока не исключен, тем не менее военные планировщики уже размышляют над подходами к более долгосрочной войне и "попытке №2" следующей весной.

Однако у этого сценария есть две крупных помехи.

Первая - общественное мнение на Западе, который в случае затяжной войны может начать выражать недовольство поддержкой Украины. Поэтому "цель Киева сейчас состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными успехами" - чтобы показать в том числе западным союзникам, что их поддержка должна продолжаться. 

Второе ограничение - "даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, часы тикают, поскольку украинские силы сжигают боеприпасы, выносливость и живую силу на поле боя".

В то же время одна из основных надежд на весеннюю кампанию - возможность подготовить к тому времени в странах НАТО больше украинских военных. Также к весне следующего года в Киеве будет больше западной техники и больше квалифицированных ее операторов. То есть делается расчет на то, что в следующем году ВСУ начнут воевать кратно лучше, чем россияне. 

При этом самолеты F-16 ожидаются на поле боя в Украине только к середине 2024 года, пишет издание (то есть смогут принять участие в войне уже летом). 

"Запад также может в конечном итоге предоставить более совершенное оборудование, такое как сложные беспилотники, способные атаковать с воздуха", - говорится в статье. Как пример приводится беспилотник Reaper MQ-9, который может бить ракетами.

ВСУ может понадобиться новое наступление весной следующего года

Ранее Владимир Зеленский назвал условие для ускорения контрнаступления украинских войск.

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