Если Украина не совершит на фронте серьезного прорыва, в контрнаступление может пойти Россия.

Об этом написал корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцгеймер.

По его словам, некоторые украинские военные поделились мнениями и заявили, что ожидали более успешного и быстрого продвижения, но сейчас россияне им дают "лютый отпор".

Ронцгеймер отметил, что они надеялись на стремительный развал фронта, как в прошлом году в Харькове или Херсоне.

"Прорвать оборону украинцам пока не удалось. Российская армия выстояла, хоть и с большими потерями. Если ВСУ не совершат серьезного прорыва, весь успех войны для Украины может оказаться под угрозой. Но все может стать еще хуже, если россиянам удастся отразить все украинские атаки. Тогда украинцам придется готовиться к российскому контрнаступлению", - пишет Bild.

Украинцы знают, что для продолжения поддержки Запада им нужны большие победы, потому что в какой-то момент на Западе могут задать вопрос, есть ли смысл продолжать борьбу или лучше вести переговоры с РФ, анализирует Ронцгеймер.

"Но еще ничего не решено, потому что прорыв российского фронта возможно может оказаться решающим для войны, а также стоить власти Путину", - пишет издание.

Ранее CNN писало о том, что застопорившееся украинское наступление может стать огромной политической проблемой для Зеленского в США. Это может усилить вопросы внутри США по поводу поддержки войны, которая может перейти в год "яростных" президентских выборов.

После чего советник Офиса президента Михаил Подоляк ответил на скептические заявления относительно отсутствия существенных успехов у наступления ВСУ на юге.