В последнее время вновь усилились разговоры о возможности заморозки войны в Украине в ближайшее время.

Мы уже писали о том, что отсутствие значительных успехов в наступлении может привести к усилению в украинском обществе настроений касательно скорейшего прекращения боевых действий хотя бы по "корейскому сценарию". Сейчас эту тенденцию отмечают уже и западные СМИ. Поступают сигналы и из армии о том, что в ВСУ многие не против заморозки конфликта.

Однако чтобы закончить войну хотя бы по "корейскому сценарию", заморозкой через перемирие по нынешней линии фронта, одних лишь изменений настроений в обществе и даже в армии недостаточно. Нужны ещё как минимум три составляющие.

Первое - изменение позиции украинского военно-политического руководства, которое заявляет, что цель Украины - война до выхода на границы 1991 года. И эта позиция не просто риторика, а опирается на конкретный военный план и расчет: перерезать сухопутный коридор в Крым, вытеснить российские войска с юга Украины, а затем начать наступление на сам полуостров, пользуясь его логистической уязвимостью. Если ВСУ смогут выйти на границы Крыма, то никакого перемирия, естественно, Украина предлагать не будет, а продолжит наступление с целью вернуть контроль над полуостровом.

Но для реализации этого плана нужно как минимум прорвать южный фронт и выйти к Азовскому морю. И значительных успехов у наступления на этом направлении пока нет. И если их не будет в ближайшие месяцы, а тем более баланс сил на поле боя будет смещаться в пользу РФ, то между затягиванием войны надолго и ее скорым завершением по "корейскому сценарию" украинские власти могут выбрать последний вариант. Вероятность этого не стопроцентная, но она есть.

Главным аргументом в этом случае для Владимира Зеленского может стать угроза дестабилизации и деморализации общества и армии в случае затягивания войны. Тем более, что уже сейчас признаки усталости украинцев от войны начинают проявляться все сильнее. Кроме того, власти "корейский сценарий" могут представить как победу Украины: дескать, государственность сохранена, война прекращена, выход к морю сохранен, страна близка к вступлению в ЕС.

Но, естественно, такое решение Зеленский вряд ли сможет принять самостоятельно, без согласования с союзниками.

А потому второй важнейший фактор - позиция Запада. По распространённому мнению именно западные союзники весной прошлого года отговорили Зеленского идти на подписание быстрого мира с Путиным. И сейчас их позиция солидарна с официальной позицией Киева: никаких перемирий ценой сохранения контроля РФ над частью украинской территории. Может ли она измениться? Да. И об этом прямо пишет западная пресса, которая указывает на то, что в случае отсутствия успехов украинского наступления давление на Киев с целью прекратить боевые действия будет велико.

Один из главных факторов - приближение предвыборной кампании в США.

Продолжение войны с очень туманными перспективами, но зато с угрозой эскалации и втягивания в нее непосредственно США наверняка будет использовано Дональдом Трампом как один из главных аргументов против Джо Байдена. Поэтому Белый дом может поменять свою позицию и как минимум не препятствовать заключению перемирия, если к нему будут готовы обе стороны.

И тут возникает третий ключевой вопрос: какова позиция России?

В Украине распространено мнение, что задача Кремля и Владимира Путина - скорейшее перемирие по "корейскому сценарию" с фиксацией уже достигнутых завоеваний, включая сухопутный коридор в Крым.

Но так ли это на самом деле? На этот счет есть разные версии.

По одной из них Путин в реальности прекращать войну не хочет даже по "корейскому сценарию", а намерен перевести ее временно в режим низкой интенсивности, с постепенным наращиванием своего военного потенциала для возобновления наступательных действий. Вплоть до достижения тех целей, которые Путин изначально ставил: минимум гарантии невступления Украины в НАТО, а максимум - получение контроля над внешней и внутренней политикой страны и достижение неких глобальных договоренностей по изменению мирового порядка. То есть использование, как говорит Алексей Арестович, принципа "длинной воли", уже сработавшего в 2000-х во время войн на Северном Кавказе.

Ещё одним возможным мотивом Путина продолжать войну и не идти на "корейский сценарий" называется стремление подыграть на выборах Трампу, дав возможность критиковать Байдена с "антивоенных" позиций.

В то же время есть аргументы и в пользу того, что Путин настроен закончить войну по "корейскому сценарию", если на то будет согласие Киева и Запада.

Во-первых, война идет для России тяжело, военно-промышленный потенциал Запада раскочегаривается, и какое будет соотношение сил через год-два, неизвестно. Риски для РФ большие.

Во-вторых, социально-экономическая ситуация в РФ непростая. Пока власти удерживают ее под контролем, но что будет в ближайшем будущем, никто точно сказать не может. Понятно, что война здоровья экономике не добавляет. Тем более что уход в долгую войну подразумевает новые волны мобилизации, чего в Кремле явно хотят избежать, чтобы не увеличивать социальное напряжение в обществе.

В-третьих, мятеж Евгения Пригожина показал существующие риски и во внутренней политике, а также неоднозначную ситуацию в российских элитах.

В-четвертых, как свидетельствует опыт недавнего президентства Трампа, даже если он и выиграет вновь выборы, далеко не факт, что это как-то изменит политику США в отношении России.

Учитывая все эти моменты, вариант того, что Путин будет готов на скорейшее перемирие, также не исключён.

Но для того, чтобы оно состоялось, повторимся, нужно согласие всех трех фактических участников процесса: Украины, Запада и России. И прийти к этому будет очень непросто. По крайней мере, пока руководство воюющих стран ещё имеет надежды переломить ситуацию в свою пользу на поле боя.