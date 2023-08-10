Украина готова начать переговоры с РФ через посредника, но только после вывода российских войск.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью итальянском Corriere della Sera.

"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача подтолкнуть русских к отступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", - сказал Кулеба.

С Путиным, по его словам, Украина больше не готова ни о чем говорить, но "возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти".

"Нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", - говорит министр.

На вопрос журналиста, можно ли сегодня начать переговоры до полного вывода войск РФ, он ответил:

"Это зависит от обстоятельств. Мы не верим русским на слово, ни один здравомыслящий человек не поверит. Перед выводом мы хотели бы быть уверены, что это серьезно, а не обман, чтобы затем вернуться и снова напасть. Я понимаю эти вопросы и их логику, но не могу дать однозначных ответов, потому что их не существует, на карту поставлены жизни миллионов людей".

Ранее Кулеба объявил, что все призывающие к немедленному миру с Россией хотят отдать ей захваченные территории.

Напомним, в США сообщили, что никогда не запрещали Украине проводить мирные переговоры с Россией.

Тем временем война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.