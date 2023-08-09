В США ответили, что никогда не запрещали Украине проводить мирные переговоры с Россией
США не принуждают Украину отказываться от мирных переговоров.
Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
"Нет, абсолютно нет… Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так", – сказал он.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Штаты запретили Украине проводить мирные переговоры с Россией весной и осенью 2022 года.
В июле СМИ написали, что между США и Россией идут конфиденциальные переговоры об Украине.
Однако российский МИД назвал эту информацию фейком.
Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.
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