США не принуждают Украину отказываться от мирных переговоров.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

"Нет, абсолютно нет… Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так", – сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Штаты запретили Украине проводить мирные переговоры с Россией весной и осенью 2022 года.

В июле СМИ написали, что между США и Россией идут конфиденциальные переговоры об Украине.

Однако российский МИД назвал эту информацию фейком.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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