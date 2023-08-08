В октябре Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз.

Об этом заявляет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Твиттере.

"Началась подготовка доклада Еврокомиссии о расширении ЕС, который должен быть опубликован во второй половине октября. Судя по всему, в нем будут рекомендации для Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС, а для Грузии - о статусе кандидата. Однако для этого нужен консенсус 27 членов ЕС в декабре", - написал журналист.

Накануне в Financial Times вышла большая статья о том, что в ЕС действительно склонны к принятию Украины и ряда других стран в сообщество, однако на этом пути есть несколько препятствий.

Ранее мы писали, что чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак заявил, что одной из главных тем в Европейском Союзе в ближайшие годы будет Украина и ее вступление в блок. Правда, по его словам, трудно предсказать, начнутся ли переговоры о вступлении до конца 2023 года.

"Успеют ли они в октябре, чтобы начать переговоры о вступлении к декабрю, я вам сейчас сказать не могу", - отметил Дворжак.