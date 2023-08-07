В Financial Times вышла большая статья о "монументальных последствиях" вступления Украины в ЕС.

Обсуждение вопроса лидерами 10 крупнейших стран ЕС всерьез началось в начале июня в Брюсселе, пишет издание.

До войны прием Украины в ЕС казался "нелепым", пишет Financial Times.

"Встреча прояснила одну вещь: она подтвердила, что идея, которая могла казаться нелепой даже 18 месяцев назад, теперь воспринимается всерьез", - говорится в статье.

Из аргументов "за" - война в Украине показала опасность существования геополитической "серой зоны", за пределами как России, так и западных сфер влияния. В этом смысле "вторжение Москвы спровоцировало глубокий сдвиг в политике расширения ЕС".

Но большим препятствием для принятия Украины и других стран-кандидатов является их бедность, так как финансировать их придется европейцам.

"Нужно срочно решить, как мы будем все это делать, и монументальные последствия для нашего союза с точки зрения финансов и принятия решений", - говорит источник издания.

"Членство Украины самым тяжелым бременем отразится на финансах ЕС", - пишет на этот счет FT.

Расширение ЕС требует не только реформирования стран-кандидатов, но и самого блока. Многие государства ЕС сейчас думают, как обойтись без переписывания основных документов ЕС, так как тогда потребуется проводить множество референдумов, которые могут застопорить процесс.

Еще один вопрос - как обеспечить беспрепятственное принятие решений Евросоюзом в случае такого расширения с 27 до 35 стран.

Решения в ЕС, как известно, принимаются консенсусом - то есть, при согласии всех участников.

Ранее мы писали о том, что ранее Financial Times писало, что вступление Украины в Евросоюз может оказаться труднее, чем в НАТО.

А также, что министр Чехии сказал, что Украина и ее вступление в Евросоюз будет одной из главных тем на ближайшие годы.