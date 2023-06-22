В Евросоюзе официально подтвердили информацию СМИ о том, что Украина полностью выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС: по судебной реформе и свободе СМИ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий по итогам неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам.

"Для Украины Еврокомиссия определила семь приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС. На данный момент Украина выполнила два условия: по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ", - заявил он.

Он добавил, что по остальным пяти условиям "есть определенный прогресс", что соответствует тройке по пятибалльной системе.

Окончательные оценки Еврокомиссия выставит в своем отчете по расширению ЕС в октябре.

Решение еврочиновников прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Интересно, что ЕС признала "выполнением условий" начала переговоров о вступлении Украины в ЕС принятый Радой скандальный закон "О медиа", который жестко критиковали журналистские и правозащитные организации за резкое увеличение возможностей власти влиять на СМИ. Почему так произошло, мы уже писали: власти, проталкивая репрессивные нормы по контролю за СМИ, решили для маскировки включить их в законопроект об аудиовизуальных услугах, принятие которого действительно требовал ЕС. И, как видим, такой "финт" удался - Евросоюз обратил внимание только на формальное выполнение требования по закону об аудиовизуальных услугах и не заметил (или сделал вид, что не заметил) включенные туда властями по собственной инициативе репрессивные нормы. И своим сегодняшним вердиктом о выполнении условий, ЕС фактически освятил данные нормы, которые раскритиковали в том числе и европейские журналистские организации", - написал канал.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что происходит с выполнением условий для вступления Украины в ЕС.