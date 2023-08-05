Россия заявила, что её самолёт Су-30 сегодня перехватил американский беспилотник MQ-9A Reaper над акваторией Чёрного моря.

Об этом заявило Минобороны РФ.

"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На днях сообщалось, что российский истребитель повредил такой же дрон над Сирией - самолет РФ почти вплотную приблизился к беспилотнику и сбросил на него ракетные тепловые ловушки. В результате был выведен из строя пропеллер дрона, но операторам удалось увести его и вернуть на базу.

Перед этим в марте США обвинили в падении своего беспилотника над Чёрным морем экипаж российского Су-27. По данным американцев, два российских самолета Су-27 совершили перехват дрона. Один из них ударил MQ-9 по винту. Европейское командование ВВС США заявляло, что самолеты США и союзников продолжат совершать полёты в международном воздушном пространстве. А "агрессивные действия" российского экипажа "опасны и могут привести к просчёту и непреднамеренной эскалации".