Российский истребитель повредил американский дрон над Сирией.



Об этом заявили в американских военно-воздушных силах.



Самолет почти вплотную приблизился к беспилотнику США MQ-9 Reaper и сбросил на него ракетные тепловые ловушки. В результате был серьезно поврежден пропеллер дрона, но операторам удалось вернуть его на базу.



Пентагон регулярно обвиняет авиацию РФ в нарушении безопасности полетов в небе над Сирией. На прошлой неделе ВВС сообщили, что российский истребитель "опасно" приблизился и создал зону турбулентности перед воздушным командным пунктом MC-12.

Ранее мы рассказывали, что в марте в Чёрное море упал американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что американский дрон потерпел крушение из-за "безрассудных и некомпетентных" действий экипажа российского самолета Су-27 в международных водах. По данным американцев, два российских самолета Су-27 совершили перехват дрона. Один из них ударил MQ-9 по винту.

Также весной США обвинили ВВС России в опасных полетах возле американских самолетов в Сирии. Сообщалось, что российские самолеты стали регулярно приближаться на опасное расстояние к американским, а также совершать полеты над расположением американских войск.