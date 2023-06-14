США перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 из-за возросшей активности в регионе ВВС РФ.

Об этом сказано в пресс-релизе центрального командования Пентагона.

"F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности Центрального командования США в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи со все более небезопасным и непрофессиональным поведением российских самолетов в регионе", - говорится в тексте.

Raptors вылетели с базы ВВС США в Лэнгли, они приписаны к 94-й эскадрилье Вирджинии.

"Небезопасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных мер по устранению конфликтных ситуаций в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации или просчета. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы привержены укреплению безопасности и стабильности в регионе", - сказал генерал Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США.

В марте Курилла заявлял, что американские военные наблюдают "значительный всплеск" случаев "небезопасного поведения" российской авиации в Сирии. Самолеты, по его словам, стали летать с вооружением над американскими базами в этой стране.

В апреле американский генерал говорил СМИ, что в Сирии российские Военно-воздушные силы стали постоянно нарушать соглашение между США и Россией, подписанное, чтобы не допустить боевого столкновения.

А прошлым летом сообщалось, что Россия нанесла удары по базе США в Сирии.