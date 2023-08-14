Норвегия поставит Украине системы Cortex Typhon C-UAS для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщает компания-производитель Kongsberg Defence&Aerospace.

Предоставляемая система – пулеметная турель с системой наблюдения, установленная на бронеавтомобиле Dingo.

Заявляется, что Cortex Typhon C-UAS создан на проверенном программном и аппаратном обеспечении. За аппаратную часть отвечают разработки Kongsberg и Teledyne Flir. На машине будут система наблюдения и боевой модуль, которым можно управлять дистанционно.

"Это значительно усилит украинский потенциал противодействия беспилотникам и поможет защитить украинских людей и инфраструктуру", – заявил гендиректор компании-производителя Kongsberg DA Эрик Ли.

Систему стоимостью 740 млн норвежских крон (70,7 млн долларов) закупят на средства Международного фонда поддержки Украины.

Напомним, в июле Норвегия объявила о передаче Украине двух установок передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и запасных частей к ним.

Ранее мы писали, что Норвегия в течение пяти лет предоставит Украине помощь на сумму около 7 млрд евро.