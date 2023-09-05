Во вторник, 5 сентября, в Украине продолжается 559-й день войны с Россией.

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5 сентября

07:45 Видео последствий прилета по жилой многоэтажке в Донецке.

07:40 В Донецке с утра прилет в жилой дом на улице Туполева в Кировском районе.

07:15 В течение минувшего дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела повреждены частный дом, две квартиры в многоквартирном доме, административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. Также ранен один человек.

В Эсманской громаде повреждено складское помещение агропредприятия.

В Белопольской громаде в результате танкового обстрела повреждена линия электропередач.