Во вторник, 5 сентября, в Украине продолжается 559-й день войны с Россией.
Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.
5 сентября
07:45 Видео последствий прилета по жилой многоэтажке в Донецке.
07:40 В Донецке с утра прилет в жилой дом на улице Туполева в Кировском районе.
07:15 В течение минувшего дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская громады.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В Середино-Будской громаде в результате обстрела повреждены частный дом, две квартиры в многоквартирном доме, административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. Также ранен один человек.
В Эсманской громаде повреждено складское помещение агропредприятия.
В Белопольской громаде в результате танкового обстрела повреждена линия электропередач.