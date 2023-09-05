Анализируем итоги 559-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ с утра заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. Украинские военные телеграм-каналы сообщают о продвижении в сторону Вербового.

В то же время российские паблики заявили, что сегодня десантники РФ нанесли контрудар в Работино и вытеснили ВСУ в северные кварталы села. Других подтверждений этому нет - в том числе от российского минобороны.

На Ореховском участке впервые был поражен британский танк "Челленджер". Видео с горящей машиной появилось сперва в телеграм-каналах, затем его подтвердили американские и британские СМИ.

Видео снято, судя по всему, украинскими военными из машины, которая едет под обстрелом. Автомобиль минует горящий танк, на котором видна характерная для "Челленджера 2" верхняя лобовая деталь корпуса над основанием пушки.

Британская Guardian, комментируя это видео, напомнило, что с момента поступления на вооружение в 1994 году данный танк ни разу не был поражена противником.

Ранее Forbes сообщал, что в бой на Ореховском участке под Работино ввели 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. У нее на вооружении как раз стоят 14 переданных Лондоном "Челленджеров".

На восточном фланге Запорожского фронта россияне с утра заявили о массированной атаке ВСУ - в районе Новодонецкого и Новомайорского (Времьевский выступ).

Сообщается о мощной артподготовке, которая взорвала часть минных полей перед этими селами, поэтому техника ВСУ смогла подойти близко к позициям противника, после чего завязался бой. Его исход на данный момент пока неизвестен. Украина наступательные действия на данном участке пока не подтверждала.

Новодонецкое ВСУ пытались взять еще в самом начале летнего контрнаступления, однако в начале июне россияне атаку украинских войск на село отбили. Из обоих поселков дороги ведут с востока на Старомлыновку, которая считается важной целью ВСУ на Бердянском направлении.

Комментируя контрнаступление в целом, украинские власти говорят, что прорвали первую линию обороны РФ в одном месте, и "прошли определенные рубежи" - в другом. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Ранее о прорыве первой линии обороны говорил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам "дальше должно быть легче", поскольку остальные линии укреплены не так сильно.

При этом подчиненные Тарнавского озвучивают несколько иную информацию.

Спикер войск Таврического направления Александр Штупун заявил, что РФ потратила год, чтобы построить разветвленные сети лабиринтов на второй линии обороны.

"Она (вторая линия) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико. Единственное, что нам может сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не так прочны", - заявил Штупун, явно противореча общему смыслу предыдущих заявлений командующего.

Тем временем ВСУ готовятся к новой волне наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении, заявила Анна Маляр. По ее словам, россияне там комплектуют резервы из войск, находившихся на восстановлении в Беларуси.

Она добавила, что россияне также подтягивают профессиональные десантно-штурмовые бригады, "хотя большую часть этих подразделений мы уничтожили и на юге, и на востоке".

Владимир Зеленский сегодня посетил Бахмутское направление. Там он пообщался с военными и раздал награды. Накануне президент побывал на Запорожском фронте.

То есть, президент усилил свою активность на фронте. Это может быть как свидетельством того, что власть решила поднять боевой дух бойцов на четвертый месяц контрнаступления - так и предвестником новых усилий по прорыву российских позиций.

Военные перспективы

Итоги первых трех месяцев контрнаступления "Страна" анализировала здесь. Также свои оценки дают на Западе.

Британский Королевский институт объединенных служб RUSI считает, что попытки быстрого прорыва привели к "неприемлемым темпам потерь оборудования", а территорию освобождают очень медленно, что позволяет РФ восстанавливать силы.

Поэтому, по мнению экспертов, Украина не сможет освободить всю территорию в ходе текущего наступления. Поэтому нужны будут новые операции, в которых нужно будет обратить внимание на следующие аспекты:

1. Преобладание огня. Они считают, что это было достигнуто за счет ослабления контрбатарейных возможностей РФ и наличия точных и дальнобойных артиллерийских систем.

2. Ремонт и поддержка западных БМП, которые позволяют минимизировать потери личной силы.

3. Поиск более технологичного способа противоминной разведки. Сейчас, как известно, основное разминирование проводится вручную штурмовыми группами.

4. Кадровый потенциал Украины на уровне батальона и бригады ограничен. Обучение личного состава могло бы существенно помочь, но не по методике НАТО, а по той, что адаптирована под украинские реалии.

5. Армия РФ продолжает адаптировать свои методы. Увеличивает глубину заминированных полей, рассредотачивает, а не концентрирует системы РЭБ, переходит к прикладным средствам управления и контроля, не зависящим от носителя, смещает акцент на более точный огонь из-за угрозы своей логистике.

О том, что Украине нужно сейчас сосредоточиться на планировании операций в 2024 и даже в 2025-м году говорили и другие военные эксперты. И, видимо, под эти задачи и усиливается мобилизация в Украине - поскольку вряд ли из набранных "с улицы" людей удастся подготовить пополнение для нынешнего контрнаступления.

Украинские власти уже сократили перечень болезней, по которым можно получить освобождение от службы. Также в Раду внесли законопроект о лишении права на отсрочку для соискателей второго высшего образования (популярная схема "откоса"). И третья тема - угрозы добиваться экстрадиции из Европы уехавших туда мужчин.

Правда, эти угрозы с самого начала экспертами были восприняты скептически, так как юридически экстрадировать даже одного человека из стран ЕС - вопрос крайне сложный и может занять месяцы, если не годы. "Страна" также подробно объясняла, почему.

После чего представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов не будет.

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный индивидуальный характер. Соответственно по каждому факту нужно обращаться и давать соответствующие документы о том, что личность скрывается от органов досудебного расследования, и после этого можно задействовать процедуру экстрадиции. Но учитывая европейские стандарты, это может быть оспорено в суде Польши там, Болгарии и т.д.", - заявил Вениславский.

Он говорит, что в целом это "очень непростая процедура", но власти будут "думать, как сделать ее более гибкой".

Судя по этой последней ремарке, Украина может попытаться уговорить власти ЕС принять некое политическое решение, которое облегчит процесс экстрадиции. Либо, как минимум, создать проблемы для украинских мужчин призывного возраста в странах ЕС. Например, побудить ЕС отказать им в продлении статуса временной защиты и запретить предоставлять такой статус новоприбывшим военнообязанным.

Правда, нет никаких гарантий, что европейцы пойдут навстречу этим пожеланиям.

В РФ тем временем снова отрицают планы провести новую волну мобилизации в ближайшее время. Накануне в сети появился якобы "приказ" российского министра обороны Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября.

Глава оборонного комитета Госдумы РФ Картаполов говорит, что это фейк, а необходимости в дополнительной мобилизации в России нет, так как все задачи выполняются в рамках набора военных по контракту. Об этом же 3 сентября говорил депутат Госдумы Гурулёв.

В то же время слухи о новой мобилизации в России в последнее время ходят все упорнее. И это не первые такие слухи - хотя в Кремле этот вариант наверняка лежит на столе.

Если смотреть на опыт предыдущей мобилизации, то ее провели после потери территорий в Харьковской и Херсонской областях. То есть, когда она была обоснована резким ухудшением ситуации на фронте.

Под каким "соусом" Кремль сможет объявить сейчас еще одну мобилизацию - непонятно: по официальной версии Кремля, Россия "победоносно" отражает украинское контрнаступление. Другое дело, если украинские силы смогут в итоге достичь успеха на юге страны и поставить под угрозу снабжение Крыма - тогда, видимо, повод к мобилизации появится.

Либо, если потери россиян будут настолько большими, что встанет вопрос о способности удержать нынешнюю линию фронта без крупного пополнения. Или же, если командование армии РФ будет строить планы по началу собственного масштабного наступления.

В общем, вариантов, при которых в России будет объявлена новая волна мобилизации может быть много.

Правда, вопрос упирается в политические моменты. 10 сентября пройдут выборы в субъектах федерации. На март 2024 года намечены выборы президента РФ. Поэтому, как мы уже писали, если у Кремля и есть планы по проведению мобилизации, то она будет объявлена, скорее всего, либо в сентябре, максимум, в октябре (чтоб закончить мобилизацию еще до старта кампании по выборам президента). Либо уже после выборов президента весной 2024 года. Если до того, конечно, не будет резкого ухудшения ситуации на фронте.

Увольнение Резникова

Сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова. Егозаменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова, о котором мы уже рассказывали.

Весьма показательной была реакция на уход Резникова у западных СМИ. Они напрямую связали это с коррупцией в Украине.

New York Times напоминает, что отставка министра обороны произошла "после шквала сообщений о взяточничестве и финансовых нарушениях в его ведомстве".

"Буквально на прошлой неделе советник США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить усилия по искоренению коррупции во время войны. Это связано с тем, что некоторые законодатели в Соединенных Штатах использовали взяточничество как аргумент в пользу ограничения военной помощи Украине", – сообщает The New York Times.

Издание пишет, что непосредственно Резникова не обвиняют в коррупции, "но расширение расследований в его министерстве стало первой серьезной проблемой для правительства.

По данным правительства, приводимым в статье, в этом году "контракты на поставку оружия на сумму около 980 млн долларов не были поставлены в срок, а некоторые предоплаты за оружие исчезли на надзорных счетах торговцев оружием, согласно отчетам, представленным в парламент. Хотя точные подробности не разглашаются, нарушения позволяют предположить, что сотрудники министерства по закупкам не проверяли поставщиков или позволяли торговцам оружием уйти с деньгами, не поставив вооружение".

"Правительственные чиновники признают, что по некоторым военным контрактам не было произведено вооружение или боеприпасы, и что часть денег исчезла. Но они говорят, что большинство проблем возникли в хаотичные первые месяцы вторжения в прошлом году и с тех пор были устранены", – говорится в публикации.

Западные доноры внимательно следят за тем, как Украина решает эту проблему, заявила в интервью The New York Times председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Также газета пишет о другом аспекте отставки: Украине нужно "новое руководство" по мере затягивания войны. Такую оценку изданию привел неназванный чиновник из офиса Зеленского.

Видимо, имеется в виду, что смена военного руководства вызвана в том числе скромными успехами контрнаступления на юге. Хотя вряд ли должность министра обороны и руководство боями напрямую связаны между собой.

Как уже писала "Страна", в политическом смысле ситуация вокруг увольнения Резникова - это негативное для Зеленского событие.

Резников ушел под грузом обвинений в коррупции. По слухам, он будет назначен послом в Британию и ни о каких уголовных делах против него не говорится. И возникает вопрос - если Резников действительно причастен к коррупции, то почему он не под следствием? А если он не причастен к коррупции, то зачем его увольнять? Тем более, что он сам своей вины не признает и даже предлагал заключить по этому поводу пари.

То есть, ситуация с отставкой Резникова для общества остаётся не проясненной. За что его уволили? И если есть за что увольнять, то понесёт ли он ответственность?

Кроме того, очевидно, что коррупционные схемы в Минобороны не могли "крышеваться" только Резниковым, не имея более влиятельных покровителей и бенефициаров в высшем военно-политическом руководстве Украины. Министр в этом плане скорее техническая фигура и уж точно далеко не ключевая. И судьба Резникова - это сигнал всей управленческой вертикали, что Банковая более не может защитить ее от обвинений в коррупции со стороны связанных с Западом структур (именно они играли первую скрипку в кампании против Резникова).

В том числе это и сигнал для Умерова, который, возможно, сейчас и является "человеком Ермака" (такое мнение распространено в политкругах), однако, в перспективе, учитывая его обширные связи с США, для него не составит труда быстро "переориентироваться", если он посчитает это для себя выгодным.

Расклад в Минобороны Украины будет понятен по ситуации с заместителями министра. Останутся ли среди них на ключевых позициях (а значит, и на финансовых потоках) люди Офиса президента, либо их начнут менять на ориентированных на западные структуры и грантовые организации активистов и волонтеров.

Ну а в более глобальном плане важный вопрос, сохранит ли Банковая прямой контроль над прочими силовыми структурами (СБУ, БЭБ, МВД и Офис генпрокурора), либо там также, по рекомендации западных партнеров, начнутся кадровые перемены.