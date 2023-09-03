Вероятность воплощения в жизнь угроз властей массово экстрадировать военнообязанных украинцев, выехавших за границу, близка к нулю.



Об этом "Стране" заявили источники в правоохранительных органах, которые занимаются вопросами экстрадиции.



По их словам, экстрадиция - это очень трудоемкая процедура. Причем стартует она с судебных процессов в Украине. Украинский суд должен принять решение о заочном аресте человека, после чего это решение должно вступить в силу - то есть устоять в апелляции, если таковая будет. И только после этого можно подавать запрос об экстрадиции.



Кроме того, запрос об экстрадиции нельзя посылать "на деревню дедушке". Для начала нужно установить место нахождения подозреваемого и послать запрос именно в эту страну. Человеческих и организационных ресурсов на то, чтобы путем оперативных мероприятий установить местонахождение десятков и сотен тысяч уклонистов в Украине, не существует.



Правда, можно пойти другим путем: объявить уклонистов в международный розыск по линии Интерпола и, как только их где-либо задержат, послать запрос об эстрадиции.



Однако реакция Интерпола на ситуацию, когда начнут поступать десятки тысяч обращений на розыск, может быть крайне негативной - вплоть до блокирования рассмотрения вообще любых заявок на розыск от Украины.



Стоит напомнить, что Интерпол в свое время отказался объявлять в международный розыск даже Михаила Толстых (Гиви) с Арсением Павловым (Мотороллой), посчитав их дела политическими. Что уж говорить о реакции на запросы Украины об уклонистах.



Тем более, что сам по себе такой "спам" с объявлением в розыск десятков и сотен тысяч людей будет беспрецедентным в истории, вызовет международный резонанс и наверняка возмущение правозащитных организаций.



Наконец, если даже место жительства отдельно взятого уклониста будет установлено, украинские суды его заочно арестуют и будет направлен запрос на экстрадицию в конкретную страну, то это еще не гарантирует его выдачу. Во-первых, экстрадиция в Европе - это очень длительный процесс. Например, вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США рассматривается в Австрии уже почти 10 лет. Во-вторых, не факт, что суд удовлетворит запрос на экстрадицию. Можно привести пример известного олигарха Константина Жеваго, которого задержали во Франции, но суд затем отказал в экстрадиции, мотивировав это продолжением войны в Украине, что не позволяет гарантировать безопасность экстрадируемого. Подобные решения принимались и в других странах ЕС. В случае с уклонистами вопрос безопасности будет стоять еще более остро, так как сторона защиты наверняка постарается доказать, что их собираются отправить не в тюрьму, а сразу на фронт. Не говоря уже о том, что доказать "липовость" справки о непригодности к военной службе без прохождения человеком повторной комиссии практически невозможно. А потому, если и будут уголовные дела, то весьма вероятно, что европейское правосудие их сочтет шитыми белыми нитками.

Поэтому, как считают источники "Страны", экстрадиция уклонистов – задача почти невыполнимая. Исключение составляют те страны, где, в силу тесных связей с Украиной власти могут принять политическое решение пренебречь процедурами и экстрадировать уклонистов по ускоренной процедуре. Правда, таких стран немного. Первая, которая приходит на ум, – Молдова. Возможно (но далеко не факт), еще страны Балтии.



В остальных европейских странах, не говоря уже о государствах незападного мира, массовая экстрадиция практически нереальна. Разве что допустимы единичные показательные случаи, на которые хватит ресурсов у украинской правоохранительной системы.

Другой вопрос, что это не отменяет вероятность попыток украинских властей договориться со странами ЕС, с Канадой, США и Великобританией о том, чтобы как-то усложнить там жизнь украинским мужчинам призывного возраста. Например, Киев может попытаться убедить своих союзников отказывать в предоставлении военнообязанным права на жительство (временное убежище) или не продлевать уже существующее. Но, естественно, нет никаких гарантий того, что такие попытки будут успешными.

Напомним, о том, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья, заявлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее мы писали, что в зоне риска в плане возбуждения уголовных дел за уклонение от мобилизации через "липовые" справки о непригодности к военной службе, в первую очередь находятся не те, кто уехал за границу, а те "белобилетчики", которые остаются в Украине.