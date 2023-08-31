Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"У нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи. Так что в любой фактически (кроме России) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", – отметил он.

По словам Арахамии, купившие справки могут нести уголовную ответственность и за подкуп должностного лица, и за уклонение от мобилизации.

Напомним, в январе в соцсетях распространили сообщения, якобы написанные от лица послов Украины в Латвии и Литве с просьбой к местным властям помочь экстрадировать проживающих там украинцев с целью их мобилизации в ВСУ. Однако в Латвии опровергли информацию и заявили о фейке.

Между тем в Украине продолжаются разоблачения случаев бегства уклонистов за границу. Так, в Виннице накрыли схему выдачи липовых справок о непригодности к службе, в которой участвовали более десяти чиновников военной медкомиссии.

А в Тернопольской области депутата подозревают в получении взятки, чтобы "отмазать" мобилизованного от поездки на передовую.