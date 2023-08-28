В Виннице накрыли схему выдачи липовых справок о непригодности к службе, в которой участвовали более десяти чиновников военной медкомиссии.

Об этом сообщает СБУ.

При передачи денег был задержан организатор сделки – чиновник местного лечебно-диагностического центра.

Услуга стоила 3-10 тыс. долл. в зависимости от сложности диагноза и срочности его установления.

Установлено более 200 эпизодов выдачи поддельных документов.

Ранее мы писали, что СБУ задержала еще четырех военкомов и глав медкомиссий. Заработать успели более 11 миллионов гривен.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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