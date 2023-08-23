В Тернопольской области депутата подозревают в получении взятки, чтобы "отмазать" мобилизованного от поездки на передовую
В Тернопольской области военный и по совместительству депутат территориальной общины подозревается в получении взятки за то, чтобы помочь мобилизованному избежать поездки на передовую.
Об этом сообщает МВД.
Депутат предложил мужчине, который проходит службу при военкомате, за 6 тысяч долларов отмазать его от отправки на фронт и оставить дальше работать при ТЦК.
При передаче денег старшего лейтенанта и его сообщника задержали.
Недавно мы писали о новом скандале в ТЦК. В Тернополе и в Виннице поймали на взятке двух сотрудников ТЦК.
Также мы писали, что в Одесской области чиновник вымогал у жены тяжелораненого бойца деньги за перевод в другую часть
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