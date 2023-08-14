В Хмельницкой области работник военкомата разоблачен на получении 4500 долларов США неправомерной выгоды, за которые обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию призывника непригодным к военной службе и последующему установлению для него группы инвалидности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

По факту злоупотребления влиянием возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком в порядке ст.208 УПК Украины при получении средств.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тысяч гривень залога, а также отстранения от должности.

Устанавливается причастность к совершенному другими лицами.

Напомним, в НАПК считают, что нужно менять правила выезда за границу вместо массового увольнения военкомов.

Как писала "Страна", экс-нардеп Игорь Мосийчук предложил единственно возможный способ искоренения коррупции в военкоматах - открыть границы.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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