Со вчерашнего вечера Хмельницкая область была трижды атакована российскими войсками. Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. Большинство ракет были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил первый замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу", - заявил он.

В Староконстантиновской общине, где расположен военный аэродром, взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в частных жилых домах, выбиты окна в одном из заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Также загорелся элеватор и его склад.

Ранее Воздушные силы сообщали, что по Хмельницкой области наносились удары "Кинжалами".

Напомним, с вечера 5 августа до утра 6 августа 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В первой волне атаки вечером 5 августа по Украине были выпущены 14 "Калибров" и три "Кинжала". 12 "Калибров" были сбиты. Во время второй волны ночью было сбито пять из шести "Калибров", 13 из 20 ракет воздушного базирования (Х-101 и Х-555) и все 27 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне.

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