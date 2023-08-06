С вечера 5 августа до утра 6 августа 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сообщается, что в первой волне атаки вечером 5 августа по Украине были выпущены 14 "Калибров" и три "Кинжала".

12 "Калибров" были сбиты.

Во время второй волны ночью было сбито пять из шести "Калибров", 13 из 20 ракет воздушного базирования (Х-101 и Х-555) и все 27 "Шахедов".

То есть всего было 43 ракеты. Из них, по официальным данным, сбито 30.

Куда попали ещё 13 ракет - не сообщается.

Напомним, вчера россияне сбросили управляемую авиационную бомбу по центру переливания крови в Купянске (Харьковская область). Есть погибшие и раненые.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне.

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