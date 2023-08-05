Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 5 августа.

Комментируя массированный ракетный удар по Украине, президент заявил, что россияне сегодня били "Кинжалами" и "Калибрами" по "Мотор Сичи" в Запорожье и по Хмельницкой области.

По его словам, часть ракет сбита.

Зеленский затронул и тему переговоров в Саудовской Аравии, где в обсуждении украинской "формулы мира" принимают участие 42 страны с разных континентов.

Ранее мы писали, что, по данным The New York Times, на встрече в Саудовской Аравии Украина попытается сделать "новый дипломатический рывок, чтобы ослабить Россию", а также избежать нежелательных для Киева переговоров с РФ.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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